Floyd: Stati Uniti in pellegrinaggio, a Houston funerale privato

È l'ultimo omaggio all'uomo che è assurto a simbolo di una battaglia ancora da vincere contro la violenza razziale: oggi George Floyd, l'afroamericano rimasto ucciso durante un fermo di Polizia a Minneapolis, sarà sepolto nel cimitero di Pearland, sobborgo di Houston, accanto a sua madre.

Dopo le cerimonie in North Carolina e Minnesota, è dunque la volta del Texas con il funerale in forma privata, a cui parteciperanno familiari e autorità locali.

Nelle scorse ore sono state oltre 6.300 le persone che si sono messe in fila per entrare nella camera ardente, allestita in chiesa, la Fountain of Praise Church.

Una processione di persone di ogni età, colore e classe sociale, che hanno voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia e il sostegno alla causa del "Black Lives Matter".

Le manifestazioni per la morte di George Floyd sono continuate a New York. Più di 10.000 persone sono state arrestate in tutto il paese, ma le proteste degli ultimi giorni sono state per lo più pacifiche. Gli scontri più violenti si sono registrati a New Orleans: le forze dell’ordine hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere le persone che stavano provando ad attraversare il Crescent City Connection Bridge.

Il cambiamento, sollecitato dai manifestanti, ha trovato una prima risposta su base volontaria: il capo della polizia di Portland, nell'Oregon, Jami Resch, si è dimessa e sarà sostituita da un afroamericano. "Ho ascoltato e la nostra comunita' ci ha chiesto di mostrare un cambiamento", ha twittato Resch. "Questo cambio d leadership viene dal profondo del mio cuore".

Nel tweet che annuncia il successore, Chuck Lovell: "Io ho ascoltato, e voi e la nostra comunità avete detto di mostrarci il cambiamento. Il PPB deve essere il leader del cambiamento. Inizia con la fiducie. Questo cambiamento nella leadership viene dal mio cuore. Chuck Lovell si è dedicato a servire tutta la sua vita. Sono fiducioso al 100% in lui e nella sua leadership".