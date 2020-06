La protesta #BlackLivesMatter, che sta infiammando gli USA, in 10 foto

Non si placano le proteste contro la violenza della polizia negli Stati Uniti, esplose con il "caso George Floyd", il 46enne afroamericano morto soffocato una settimana fa, dopo che un agente di polizia di Minneapolis, Derek Chauvin, lo ha tenuto steso a terra, con il ginocchio sul collo dell'uomo, per quasi 9 minuti.

In decine e decine di città statunitensi (almeno 140) migliaia di persone hanno partecipato a cortei e manifestazioni pacifiche da mercoledì scorso, che in diversi casi si sono trasformate in scontri con la polizia. "Non riesco a respirare" è uno degli slogan dei manifestanti, la frase che Floyd ripeteva, mentre Chauvin lo teneva a terra. 42 sono le città americane dove è scattato il coprifuoco, oltre a tutte quelle dell'Arizona, mentre 5.000 membri della Guardia Nazionale sono stati schierati in 15 Stati e a Washington DC.

E con queste proteste è tornato anche uno slogan utilizzato già in passato: #BlackLivesMatter (letteralmente: le vite nere contano), nato nel 2013, in seguito all'assoluzione di George Zimmerman, coordinatore della vigilanza di quartiere, che aveva ucciso a colpi d'arma da fuoco il 17enne afroamericano Trayvon Martin, il 26 febbraio 2012. Da qui nacque il movimento attivista internazionale, impegnato nella lotta contro il razzismo, Black Lives Matter.

Durante le infuocate proteste di questi giorni, non sono state dimenticate le altre vittime della violenza razzista oltreoceano: da Martin a Eric Garner - ucciso da un poliziotto della NYPD a New York nel 2014, dopo essere stato arrestato - , passando per casi meno noti fuori confine, come quello di Laquan McDonald, morto a Chicago nel 2014, all'età di 17 anni, in una sparatoria con la polizia.

Come nelle cinque notti precedenti, anche in quella tra domenica e lunedì sono scoppiati disordini in alcune delle città in cui era in vigore il coprifuoco e sono stati saccheggiati negozi a Philadelphia. A Washington, le forze di sicurezza hanno avuto difficoltà a controllare la situazione davanti alla Casa Bianca; per questo il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la First Lady Melania sono stati trasferiti in un bunker di emergenza. Le luci della residenza sono state spente, per ridurne la visibilità dalla piazza antecedente.

Gli effetti dello spray al peperoncino usato dalla polizia su una manifestante a Minneapolis, in Minnesota AP Photo/John Minchillo

Un bambino tiene un pezzo di cartone, con scritto "Giustizia", mostrandolo dal finestrino dell'auto, durante le proteste a Richmond, in Virginia AP Photo/Steve Helber

Proteste a Long Beach (Greater Los Angeles Area), in California AP Photo/Ashley Landis

"Non riesco a respirare" si legge su un cartellone, durante la protesta a Filadelfia, in Pennsylvania JOSE F. MORENO/ Copyright 2019 Philadelphia Media Network

La bandiera americana "sotto sopra", in segno di protesta, a New York Wong Maye-E/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

"Il silenzio sostiene gli oppressori", si legge su un cartello, durante la protesta a Tampa, in Florida Luis Santana/Tampa Bay Times

Solidarietà ai manifestanti a Tampa, in Florida Martha Asencio-Rhine/Tampa Bay Times

BLM: Black Lives Matter, scritto sulla fronte di una manifestante Jake May/The Flint Journal MLive.com

Tensioni alla Casa Bianca, a Washington Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.