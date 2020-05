Anche i teatri osservano rigorosamente il lockdown in tutta Europa. Tranne che a Gottinga dove in un parcheggio sotterraneo va in scena 'Il metodo" messo in scena da "Deutsches Theater Goettingen", tratto da Corpus delicti di July Zeh che manco a farlo apposta parla dell'isolamento e le sue conseguenze.

Una delle attrici, Marina Lara Poltmann ci spiega che il teatro è stato allestito in un parcheggio sotterraneo: "Abbiamo allestito il palcoscenico in un parcheggio sotterraneo, gli spettatori restano a bordo dell'auto, finistrini chiusi, ovviamente, non c'è alcun contatto fisico".

In Germania mentre i teatri privati attraversano il deserto in questi mesi, quelli pubblici come appunto "Deutsches Theater" sono già in salvo perché è la città, in questo caso Gottinga, che paga .

In Germania le comunità locali si fanno carico dei teatri - e anche i teatri stanno mostrando una straordinaria capacità di resistenza sotto covid - allo stabile di Gottinga dei 26 attori permanenti, 24 lavorano alla pièce il Metodo, per esempio.

Il direttore artistico Erich Sidler:

"Posso vedere lo spettacolo e in sueper sicurezza, c'è il doppio dell'isolamento necessario. Il suono è indirizzato direttamente dentro le auto e attraverso l'acustica la percezione dell'ambiente scenico è assicurata. Tutti siamo consapevoli della discrepanza prossimità distanza: era questo il maggior problema da affrontare".

Un vento gelido attraversa il palcoscenico dove si parla di una società trasformata da un virus e dove il distanziamento fisico trasforma gli esseri umani in zombie. Un'occasione, un'altra a dire il vero, per riflettere e non solo su Covid.

Lo spettacolo al momento è sold out.