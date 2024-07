La Rapa das bestas, festa tradizionale dei cavalli selvaggi in Galizia

Di Euronews Agenzie: EBU

La festa, le cui origini risalgono al XV secolo, si tiene ogni anno nella prima settimana di luglio

PUBBLICITÀ

Il festival "Rapa das bestas" si tiene ogni anno nella prima settimana di luglio in varie località della Galizia, tra cui Sabucedo. Durante la celebrazione i giovani vanno in montagna all'alba: il loro obiettivo è trovare i cavalli selvaggi che vivono nella zona, riportarli in paese e tagliargli la criniera. Quando cala la notte i partecipanti si riuniscono per gustare cibo, musica e vino.

Questa manifestazione dedicata ai cavalli, le cui origini risalgono al XV secolo, sta diventando ogni anno più popolare. Gli organizzatori la descrivono come un nobile confronto tra uomo e cavallo.

Per saperne di più guarda il video nel player qui sopra.