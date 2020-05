L'Ungheria ha dato ordine di liberare letti per malati Covid-19 negli ospedali pubblici, e di conseguenza migliaia di pazienti si sono trovati senza cure da un giorno all'altro. Si teme che persone con patologie terminali, tumori o altre malattie croniche siano state "buttate fuori", finendo in strutture alternative o, talvolta a casa dai propri parenti.

La denuncia arriva da Human Rights Watch (HRW). L'Ong raccoglie la testimonianza di un'infermiera, Athina Németh, che si era impegnata a prendersi cura di dieci dei pazienti dimessi. Nove di loro, malati oncologici, sono morti. Uno di questi era stato mandato a casa con una ferita allo stomaco ancora aperta.

Ad inizio aprile, gli ospedali ungheresi hanno ricevuto una lettera dal Ministro delle Risorse Umane, l'oncologo Miklós Kásler, con l'ordine di liberare 36mila posti letto sui 60mila disponibili per fare spazio ai pazienti Covid-19.

L'ordine governativo ha colpito anche pazienti affetti da demenza, che hanno avuto un ictus o recentemente amputati come la signora Ambrózy József, ex infermiera di 80 anni.

La sua storia è raccontata dall'edizione locale di Euronews. I malati non ricevono assistenza domiciliare e chi è stato rispedito a casa viene escluso dall'assistenza sanitaria. Nessuno è tornato ad aiutare la signora József o a seguirne il percorso riabilitativo ora che è rimasta con una gamba sola.

Sui media ungheresi si rincorrono storie come quella di una 73enne che si è sentita dire da un ospedale di Budapest che, entro tre giorni, avrebbe dovuto "riprendersi" la madre di 93 anni, sofferente di una patologia cronica.

Il numero dei posti da liberare è stato conteggiato su una previsione di 150-180mila casi di Covid-19 in Ungheria, una stima estremamente superiore rispetto a quelli attualmente confermati, scrive il sito di informazione 444 vicino all'opposizione. Al momento, in Ungheria sono stati registrati 3mila positivi e 373 decessi. Il "picco" dell'epidemia era atteso per il 3 maggio scorso.

Sapere esattamente quanti malati sono stati rimandati a casa è impossibile perché il governo magiaro non fornisce statistiche, scrive HRW.

Sui social media, gli ungheresi hanno accusato di eutanasia di Stato il governo Orbán, che ha avocato a sé pieni poteri per fare fronte all'emergenza sanitaria.

Le autorità magiare minimizzano. Secondo la responsabile medica nazionale, Cecília Müller, membro della task force del governo, a fine aprile erano stati liberati il 50% dei letti ma i direttori degli ospedali non hanno rimandato a casa così tanti pazienti come si pensa. Müller, in una conferenza stampa di aprile, ha ringraziato i cittadini ungheresi per la collaborazione e "per aiutare a prendersi cura dei propri parenti malati a casa", aggiungendo che nessuno dovrebbe essere dimesso e subire danni alla propria salute come conseguenza.

Spesso per le famiglie l'unica soluzione è quella di contrattare un'infermiera privata, a domicilio, anche se la maggior parte non se lo può permettere e non ha altra scelta di rimanere a casa con i pazienti dimessi. Con le ovvie conseguenze sulla vita privata, familiare e lavorativa.

Euronews ha contattato il ministero delle Risorse Umane ungherese per un commento, chiedendo il dato puntuale sul numero di pazienti dimessi e la loro condizione al momento delle dimissioni dal nosocomio.