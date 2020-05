Usa, Trump paventa fino a 100.000 morti per la pandemia

Mentre nelle ultime 24 ore si contano 1450 vittime da coronavirus, il presidente statunitense Donald Trump prevede che la pandemia potrà costare al paese tra i 75.000 e i 100.000 morti. Trump si ¨è anche detto convinto che un vaccino verrà scoperto entro la fine dell'anno. Una certezza meno granitica tra gli scienziati:

Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive: "L'auspicio è che per il prossimo inverno si saprà se avremo o no un vaccino sicuro ed efficace. A quel punto la sfida sarà di estenderlo abbastanza da poterlo distribuire con successo".

Un rimedio per il covid-19 è al momento l'oggetto del desiderio tanto per la scienza che per gli affari: "Se la viviamo come una gara speriamo anche che qualcuno la vinca: non ha senso fare una competizione in cui nessuno si aggiudica un trofeo", conferma il preside della facoltà di Medicina dell'Università di Yale.

In corsa per il vaccino laboratori e centri di ricerca di tutto il mondo. Tra di essi anche alcuni italiani, che periodicamente segnalano i progressi negli studi. Una azienda biotech specializzata nelle ricerche sul cancro, ha reso noto che i test condotti sui topi hanno confermato la capacità autoimmuni del preparato in fase di verifica.