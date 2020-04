Covid-19: Fase 2, ecco come sarà per cinema e teatri

Come sarà la fase 2 per cinema e teatro?

Di chiaro non c'è ancora niente, anche se molte sono le ipotesi al vaglio di chi deve garantire la distanza di sicurezza di fronte al grande schermo.

Di certo ci sono le perdite. Dall'inizio del lockdown il settore si stima abbia perso circa 60 milioni di euro.

Ma quando ci sarà la riapertura non sarà semplice, non solo per le misure di distanziamento sociale, ma anche per lo strascico psicologico dell'infezione. Come ci spiega Mariano Pierucci del Lucisano Media Group:

"La maggior parte delle aziende non sarà in grado di sopravvivere al momento attuale e, successivamente, se le misure imposte saranno troppo severe, avranno un effetto negativo sul pubblico. Stanno aspettando che riapriamo, ma hanno paura. Anche la perdita economica causata da un reddito inferiore e il fatto che ci saranno più spese obbligheranno alcuni cinema a rimanere chiusi ”

La riconversione aziendale sembra essere la strada da percorrere, ma non è qualcosa che è alla portata di tutti. Son andata a Velletri, a un'ora di auto da Roma, il proprietario di questo cinema Davide Fontana ha trovato una soluzione per evitare di rimanere chiuso troppo a lungo. A luglio trasferirà i clienti fuori offrendo loro la possibilità di guardare film dalle loro auto, trasformando questo cinema in un cine-drive-in.

Il drive-in di Davide sarà il primo a essere lanciato in Italia, anche se non farà gli stessi soldi di un cinema normale: “Abbiamo pensato di portare fuori il nostro cinema indoor, rispettando le regole di sicurezza. Questo è l'unico modo che ci consente di creare quel legame con la comunità qui e con quelle persone che amano il cinema e sono i nostri clienti abituali ”

Non ci vuole molto. Bisogna essere fortunati a trovare uno spazio libero, come un parcheggio, tramite l'autorità locale e apportare poche altre modifiche, come spiega il partner commerciale di Davide, Giampiero Firicano: “Tra 200 e 250 auto possono inserirsi in questo spazio. Garantiremo spazio sufficiente per consentire un corridoio di sicurezza che si può attraversare anche in auto".

Ma non si tratta solo di cinema, ma è l'intero settore a soffrire.

Anche le produzioni al momento sono ferme, girare in sicurezza non è ancora possibile come mi spiega Gianluca Curti, Presidente di "CNA cinema" e produttore cinematografico:

"L'assicurazione non copre gli incidenti relativi a Covid19 sui set. Senza assicurazione, i produttori cinematografici sono legalmente responsabili di ciò che accade. La sicurezza può essere garantita eseguendo test giornalieri sugli attori. Ma sarà più difficile fare lo stesso nper intere troupe ”

Come in molti luoghi in cui le persone erano solite riunirsi, la domanda rimane: il distanziamento sociale renderà questi luoghi meno sociali e quindi meno divertenti?