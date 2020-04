A Milano il comune seppellisce i morti che nessuno reclama

Visto l'alto numero di decessi a Milano, soprattutto in ospedali e case di riposo, ci sono adesso appena 5 giorni per reclamare il corpo di un parente, rispetto ai 30 giorni di qualche mese fa. Per questo molte persone muoiono da sole e i corpi on vengono reclamati dalle famiglie. Il comune di Milano ha quindi trovato un'area dove seppellire queste salme.

Il comune, per bocca della vicesindaco Roberta Cocco, specifica pero' che non si tratta di fosse comuni. Per ora le salme sono una sessantina. L'area ne puo' ospitare circa 600, ma la speranza è che il numero dei decessi non aumenti.