Covid 19, ecco i ventilatori Mercedes

La casa tedesca Mercedes ha mostrato in un video tutta la fase di produzione, dalla progettazione alla spedizione, dei ventilatori per fronteggiare l'emergenza legata al coronavirus.

Questi sono realizzati in tempi record. L'azienda ha iniziato a produrre tecnologie mediche, in particolare questo ventilatore speciale. Si tratta di uno strumento nuovo che serve per una ventilazione non invasiva e per applicare una pressione positiva continua nelle vie aeree in tutte le fasi della respirazione, cercando di evitare l’intubazione.

Le fasi produttive di Mercedes High Performance Powertrains sono state sconvolte in questo periodo, se i produttori di dispositivi medici di solito impiegano anche più di un anno per completare i primi modelli di testa, al dipartimento della casa tedesca sono bastate appena 100 ore per completare il nuovo prodotto per tutti i malati di Coronavirus.