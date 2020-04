Come Wuhan in Cina, anche Bergamo ha tirato su il suo ospedale da campo in soli 10 giorni. La struttura, realizzata dall'associazione Alpini negli spazi del quartiere fieristico, sarà operativa a partire da lunedì 6 aprile.

L'impegno di Emergency per l'ospedale da campo

Su richiesta della Regione Lombardia, Emergency ha collaborato alla sua progettazione , mettendo a disposizione la sua esperienza nella gestione di epidemie, come l'Ebola in Sierra Leone nel 2014 e 2015.

La struttura, che potrà contare su 72 posti in terapia intensiva e altrettanti in sub intensiva, sarà sotto la giurisdizione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

Con una task force di 20 persone tra medici, infermieri e fisioterapisti, Emergency ha la responsabilità di gestire 12 posti letto in Terapia intensiva.

L'associazione ha proposto una riorganizzazione degli spazi e dei flussi per ridurre il più possibile le possibilità di contagio. Ogni dettaglio della struttura è pensato per contenerlo, i luoghi di vestizione svestizione sono distinti e ben definiti, il movimento delle persone studiato in anticipo.

La realizzazione dell'ospedale in una delle aree martoriate da Covid-19 è stata possibile grazie al tangibile supporto di numerosi donatori, sia a livello locale che nazionale