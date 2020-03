Mentre l'Italia continua la strenua lotta contro l'epidemia di coronavirus ed in attesa di imminenti e più stringenti misure decise dal Governo, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, annuncia che "il picco dei contagi arriverà tra 2 settimane".

Crescono, infatti, i casi da Covid-19, al pari dei decessi.

La Prefettura di Milano dispone l'impiego dell'Esercito - già in strada i primi scaglioni di militari - mentre il Veneto chiude parchi e negozi alimentari nei giorni festivi.

APTOPIX Virus Outbreak Italy LaPresse Claudio Furlan

E non si spegne l'eco delle critiche giunte dai sanitari cinesi, venuti in Italia per aiutare nella lotta al virus.

"Sono qui a Milano, che si trova nella regione più colpita dal Covid-19 - dice Sun Shuopeng, Presidente esecutivo della Croce Rossa cinese - e non noto una politica di blocco molto severa in città: i trasporti pubblici continuano a funzionare, le persone si stanno muovendo e si organizzano cene e feste senza che si indossino mascherine".

Le immagini di Roma e dei suoi monumenti famosi in tutto il mondo sono surreali: le autorità italiane hanno richiesto l'aiuto dell'Esercito a Bergamo per il trasporto delle bare, mentre le forze dell'ordine rafforzano i controlli stradali verso coloro che infrangono le linee guida sull'isolamento.

Quasi certo, a questo punto, come sottolineato dal Premier Conte, che il blocco messo a punto dal Governo vada oltre la data del 3 aprile.

"Sono 2498 i pazienti in terapia insentiva, è l'8%", rende noto la Protezione Civile, ricordando come le misure italice per combattere il virus siano un esempio per il mondo.

Intanto, altri tre medici sono morti a Como, portando a 13 il numero totale di decessi in ambito sanitario.

A proposito di spesa, intanto, continua il folle "assalto" ai supermercati, con code impressionanti che contravvengono alle direttive.

APTOPIX Virus Outbreak Italy Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Andrew Medichini

I dati del virus in Europa

L'Europacontinua a essere l'area più colpita, in virtù del declino dei casi in Cina.

Italia, Spagna, Francia e Germania segnalano la maggior parte delle persone colpite dal Covid-19.

Da oggi, le scuole del Regno Unito saranno chiuse, unendosi ad un elenco di Paesi in cui l'istruzione è stata blindata: non è ancora chiaro se gli esami finali verranno o meno sostenuti.