Londra, ristoratori a sostegno dei sanitari

In una cucina industriale a nord di Londra, gli chef stanno dando gli ultimi ritocchi ai pasti che saranno presto raccolti per la consegna durante la notte in tutta la città.

Questa attività è specializzata nella distribuzione quotidiana di pasti freschi ad atleti, palestre e clienti pazzi per il fitness: mentre l'epidemia si diffonde in tutta la capitale, aumenta la produzione per aiutare le persone in prima linea.

"Abbiamo pubblicato un post su Instagram - dice il titolare di quest'attività - indirizzato a infermieri, medici e sanitari in prima linea per avere a metà prezzo alimenti freschi per il fitness: ciò costa un po' di soldi all'azienda, ma siamo disposti a supportare queste persone".

Dall'altra parte della città, altra impresa ed altro aiuto nella battaglia del settore sanitario contro il Covid-19.

I dipendenti leggono gli sms che arrivano: "Per favore, mandate una pizza a qualcuno che ne ha bisogno più di me, ne ho pagate cinque, sono sicuro che ci sono un sacco di persone che ne trarrebbero beneficio".

Il ristorante, costretto a chiudere a seguito delle disposizioni governative, sta usando ciò che resta per consegnare pizze gratuite a chiunque doni denaro ad enti di beneficenza che sostengono gli anziani.

"Sfortunatamente siamo costretti a chiudere - dice il proprietario - ma abbiamo ancora personale e un sacco di cibo andrebbe sprecato, sappiamo che la comunità ha bisogno di aiuto, quindi quello che stiamo facendo è raccogliere fondi: a chiunque dona e ce lo fa sapere stiamo consegnando delle pizze".

I leader politici del Regno Unito hanno affermato che ci vorrà uno sforzo nazionale collettivo per sconfiggere la pandemia, che sembra destinata a peggiorare.