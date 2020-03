Forse non proprio l'uomo della porta accanto ma certo il dem più rassicurante. L'ha detto lui stesso, Joe Biden, avvocato di professione, politico da una vita: "I democratici non vogliono la rivoluzione, vogliono risultati concreti".

77 anni, una militanza politica che nasce mezzo secolo fa, quando all'età di 29 anni Biden è diventato il quinto senatore più giovane degli Stati Uniti. Un percorso non in discesa: l'incidente d'auto, che l'ha privato della moglie e della figlia più piccola, l'aveva convinto ad abbandonare, ma la vis politica ha poi preso il sopravvento. Joe Biden è stato rieletto 6 volte.

L'altro inciampo, questa volta di forma: nomina presidenziale ritirata nel 1988, dopo essere stato accusato di aver copiato il suo discorso.

Ma la parabola era destinata ad ascendere e a dare l'accelerata è stato il brand Obama-Biden, il tandem alla Casa Bianca che ha rilanciato le quotazioni del Democratico del Delaware. Obama ha elogiato spesso il suo ruolo nel processo decisionale nell’amministrazione e dal presidente è stato insignito della Medaglia presidenziale della libertà.

Durante le elezioni del 2016 non si è candidato e ha sostenuto Hilary Clinton. Un passo indietro rispetto alla prima linea dopo essere stato travolto da un nuovo lutto, la morte del figlio maggiore per cancro al cervello.

È stato considerato a lungo uno dei senatori statunitensi più competenti, soprattutto in politica estera: è uscito dal cono d'ombra in cui era finito per alcune accuse di contatti fisici inappropriati. Mai stato irrispettoso - ha detto Biden - almeno non intenzionalmente.

Nel tweet di Biden: "La stampa e gli esperti hanno dichiarato la nostra campagna morta. Ma dopo la grande vittoria di ieri sera, è chiaro che siamo molto vivi"