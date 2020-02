La tempesta Dennis minaccia la Francia

Dopo Ciara e Ines, una nuova tempesta incombe sul Nord Atlantico. Dennis, questo è il suo nome, ha già raggiunto la Gran Bretagna e si dirige verso la Francia.

Nelle contee di Yorkshire e Lancashire, già colpite dalla precedente tempesta, è stato schierato l'esercito per far fronte al rischio di nuove inondazioni.

Easyjet e British Airways hanno annunciato la cancellazione di centinaia di voli.

"Questa tempesta arriva subito dopo Ciara, quindi aggiunge altra acqua e il recipiente non diventa più grande - spiega Andy Brown dell'Agenzia per l'Ambiente del Regno Unito - Cerchiamo di prevenire i danni nel caso in cui ulteriori piogge iniziassero ad avere un impatto significativo sui terreni già saturi".

Gli esperti avvertono che in alcune aree vi saranno in due giorni le precipitazioni che in media arrivano in un mese. Il nord della Francia sarà ancora una volta particolarmente colpito da venti forti, con raffiche di burrasca che raggiungeranno dai 120 ai 130 chilometri orari. La tempesta ha già provocato un ferito in Islanda ribaltando una roulotte con all'interno 4 persone e ha lasciato senza illuminazione diversi villaggi.