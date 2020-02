Dennis tempesta "mortale", allerta massima continua

Dennis è potenzialmente mortale, ma l'avvertimento delle autorità britanniche e le onde provocate da venti a oltre 110 chilometri orari non scoraggiano gli eroi della domenica.

Il bilancio nel Regno Unito, dove sono state emanate oltre 300 allerte alluvione, è di almeno un morto e di una donna dispersa.

In Irlanda migliaia di casa sono senza elettricità.

"Fino a due settimane fa, non si era accumulata una sola goccia d'acqua in questa zona - spiega PJ Murphy, allevatore e consigliere comunale di Ardrahan in Irlanda - Ma negli ultimi due fine settimana abbiamo avuto altrettante tempeste. L'acqua in alcune zone è salita di 3 metri nelle ultime due settimane".

Nel Galles del Sud diverse comunità sono isolate. L'unica vittima collegata al maltempo è un uomo caduto da una petroliera al largo delle coste di Margate, mentre sono in corso le ricerche di una ragazza che è stata vista entrare nelle acque di Brighton.

"Ieri sera ci hanno detto di spostare la macchina - ricorda Susanna, un'abitante del Galles del Sud - Appena abbiamo spostato la macchina, l'acqua ha iniziato ad alzarsi rapidamente e all'improvviso è entrata in casa".

La tempesta, secondo le previsioni, non darà tregua neppure la prossima settimana e British Airways ed easyJet hanno confermato di aver bloccato i voli e anche in Svezia, l'Istituto Meteorologico ha emesso un allerta di livello 1 in gran parte del sud del Paese a causa dei venti molto forti.

Burrasca forte anche in Belgio, dove l'allerta era stata diramata da sabato sera per tutta la giornata di domenica. nelle ultime 24 ore sono stati registrati leggeri danni alle strutture e mare grosso.

Sotto la morsa di Dennis anche il nord-ovest della Francia dove 60.000 case sono senza elettricità e le raffiche di vento sono superiori ai cento chilometri orari.