Il Portogallo tasserà i pensionati stranieri

È finita la pacchia, dal 2021 il Portogallo tassa i pensionati in fuga dal fisco degli altri paesi. Il governo ha annunciato la fine dell'imposta zero per gli stranieri che si trasferiscono qui. Ma la misura non sarà retroattiva.

La decisione già provoca dibattito

Il Portogallo era diventato un paradiso fiscale, per quei pensionati che dimorando qui per sei mesi all’anno godevano per dieci anni di una totale esenzione fiscale. Le esenzioni erano state fatte per attirare stranieri e rilanciare il comparto dell'immobiliare. Ora però Lisbona è fuori dalla crisi e il governo vuole fare cassa.

Finora chi era in possesso di una rendita e si trasferiva nel paese lusitano non pagava tasse. Ma un emendamento alla legge finanziaria portoghese per l’anno 2020, presentato dal Partito socialista del premier Antonio Costa modifica il regime dei cosiddetti «residenti non abituali» introdotto nel 2009 che prevedeva fisco zero per i pensionati stranieri per una decade.