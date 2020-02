Fiume e Galway: capitali europee della cultura 2020

Due città affacciate sul mare sono le capitali europee della cultura per il 2020. Parliamo di Fiume in Croazia che si affaccia sul Mare Adriatico e Galway in Irlanda sulla costa atlantica.

Fiume è la prima città croata ad avere questo titolo e la notizia è stata accolta con una grande festa che ha riunito migliaia di persone sul lungomare.

Irena Kregar Segota fermo immagine del video

La rappresentante della città di Fiume, Irena Kregar Segota, delinea l'agenda per l'anno: "Il nostro programma culturale prevede oltre 600 eventi e ha tre temi come sfondo: lavoro, migrazioni e acqua. Questri tre temi descrivono davvero la storia e l'identità di Fiume come città che è circondata dall'acqua, dal mare, che ha molte fonti di acqua dolce. È una città che è sempre stata una città di lavoratori, città industriale e anche una città di immigrazione. All'inizio del XX secolo, era il più grande porto di immigrazione per l'Austria-Ungheria. "

La nomina è stata accolta con entusiasmo anche a Galway. I villaggi attorno alla cittadina saranno protagonisti dell'evento ed è stato a Clifden che sono iniziati i festeggiamenti. Il paese brulicava di batteristi, percussionisti e torce che hanno aperto la strada a Galway 2020.

La festa prosegue nelle città di tutta la contea culminando nella cerimonia di apertura a Galway sabato.

Qui c'è la piu grande aerea di lingua irlandese del paese, non a caso l'identità linguistica è uno dei tre temi, assieme a paesaggio e immigrazione, su cui ruotano gli eventi dell'anno.