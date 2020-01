Coronavirus: primo caso in Germania

Il coronavirus che ha avuto nella città di Wuhan il suo focolaio ha causato finora 106 morti, di cui 100 nella sola provincia di Hubei: sono gli ultimi aggiornamenti forniti dalle autorità cinesi, secondo cui i nuovi casi di contagio registrati sono stati quasi 1.300. Su scala mondiale con il coinvolgimento di una dozzina di Paesi, l'ultimo è la Germania, invece il bilancio sale a oltre quota 4.000.

Diffusione in Europa e il piano prevenzione europeo

Gli ultimi aggiornamenti arrivano mentre i governi europei stanno facendo evacuare i propri cittadini da Wuhan.

Spagna, Gran Bretagna e Germania hanno seguito l'esempio statunitense, in Francia dove sono stati confermati 3 casi, si cerca comunque di rassicurare, come fa il direttore generale del ministero della Salute:

"Stiamo usando un esame rapido che sarà disponibile nei prossimi giorni, e questo è importante per essere in grado di rassicurare le persone che temono di essere contagiate, avranno una diagnosi nel giro di qualche ora".

Intanto a Wuhan il blocco continua così come i divieti di viaggio in molti altri villaggi della Cina.

È una misura drastica che Pechino spera possa contenere la malattia.

Il sostegno del premier cinese

Il premier cinese Li Keqiang si è recato in prima linea a Wuhan, dove vivono circa 11 milioni di persone. qui ha visitato il centro di coordinamento delle operazioni. Ha incoraggiato i medici letteralmente soprafatti dalle richieste di soccorso.

Il premier ha peraltro visitato il cantiere che vede una mobilitazione quasi militare per costruire due ospedali speciali per far fronte all'emergenza. Il primo con 1.500 posti letto dovrebbe terminare la prossima settimana.

L'epidemia ha riportato alla memoria i ricordi dell'epidemia di Sars che ha avuto origine in Cina e ucciso quasi 800 persone. All'epoca le autorità cinesi erano state criticate per aver reagito troppo lentamente e non aver divulgato informazioni.

Le rassicurazione dell'Oms

Per l'Organizzazione mondiale della Sanità la situazione oggi è diversa. Stephane Dujarric, portavoce del Segretario generale delle Nazioni unite ricorda una cosa fondamentale: "L'OMS ha sottolineato che possiamo fare progressi solo se lavoriamo tutti insieme. Ha fornito consulenza ai paesi su come identificare e prendersi cura delle persone infette di virus e su come proteggersi".

Al momento l'unica arma a disposizione è isolare i casi infetti.