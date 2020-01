Liliana Segre ci racconta l'inferno di Auschwitz

Quasi tutti i sopravvissuti, salvo pochissimi, sono tornati, ma non hanno raccontato per lungo tempo. Era francamente troppo difficile allora trovare le parole, per raccontare quello che avevamo visto e sofferto. Ed era quasi impossibile, per chi non aveva visto e sofferto quello, capire cosa eravamo noi, anche come persone, come esseri che erano tornati a vivere dopo quegli anni terribili. E invece una ragazzina sciocca come ero io - che ha compiuto 15 anni dopo essere tornata, che era talmente diversa dalle sue coetanee che ha ritrovato e da quei pochi famigliari che si erano salvati - ha preferito da subito il silenzio, pesante, che non era facile, ma che era meglio che parlare e non essere capiti