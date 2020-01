Balcani: Belgrado in piazza contro l'inquinamento

Ma lo smog sta rendendo insalubre l'aria della maggior parte dei Balcani . Le autorità di Serbia, Bosnia e Croazia, tra gli altri, minimizzano: la tesi è che si tratti di un inquinamento stagionale che, passato l'inverno, lascerà il posto a condizioni meno critiche. Un picco di smog dovuto alla combinazione di due fattori: il non consueto caldo autinnale e il traffico congestionato, in particolare nelle metropoli balcaniche.

Belgrado non respira e scende in piazza. Colpa delle emissioni di auto obosolete, delle centrali elettriche a lignite, delle industrie che producono al di fuori di qualsiasi norma ambientale. A fine anno scorso la Capitale serba è stata la quarta città più inquinata al mondo , secondo la graduatoria di Air Visual.

