In Germania protestano prima gli agricoltori, poi gli ambientalisti

La manifestazione segue quella degli agricoltori di venerdì , che a Berlino e in varie città del Paese, sono scesi in campo contro l'introduzione da parte del governo di una nuova normativa sull'uso di pesticidi e sull'etichettatura delle carni da bestiame . L'esecutivo, tra le altre cose, ha infatti deciso che entro il 2023 verrà messo al bando il glifosato, il controverso erbicida.

27.000 persone sono scese in piazza questo sabato a Berlino , invadendo la Porta di Brandeburgo, per chiedere che l'attuale modello agricolo cambi. A organizzare la mobilitazione il collettivo ambientalista "Wir haben es satt" (che significa "Siamo stufi!") . Il movimento chiede una riforma a favore delle piccole aziende agricole, della protezione del suolo, della biodiversità e del benessere degli animali. "Non dimenticatevi che l'agricoltura vi nutre", uno dei messaggi lanciati dai dimostranti.

