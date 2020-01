Spagna, il governo Sanchez giura

La destra spagnola, quella più oltranzista è scesa in piazza nel week end per ribadire: l'unità della spagna non si tocca.

Il governo più a sinistra che la Spagna contemporanea conosca è nato sul patto dell'astensione di Esquerra repubblicana, il partito indipendentista catalano che, in cambio della sua astensione, ha negoziato l'imminente negoziato con il governo per trovare una soluzione alla questione catalana.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.