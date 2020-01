Spagna verso il nuovo governo: "Nessun referendum su Catalogna"

Il 7 gennaio, se la situazione rimane invariata, Pedro Sánchez del Partito Socialista (PSOE) sarà eletto come primo ministro dal parlamento spagnolo: conta sull'appoggio del proprio partito, di Podemos - con cui governerà in coalizione - di una manciata di gruppi più piccoli e della fondamentale astensione dal voto di fiducia della sinistra indipendentista catalana.

Il Partito socialista si prepara a iniziare nel weekend il dibattito sull'investitura di Sánchez con due accordi in essere, dunque, e un messaggio chiaro: non ci sarà alcun referendum per l’autodeterminazione in Catalogna. Il chiarimento è arrivato dopo il patto siglato con Esquerra Republicana che prevede l'apertura di un tavolo negoziale entro quindici giorni dalla formazione del governo e una consultazione affinché i cittadini catalani si esprimano in merito agli accordi raggiunti durante questi colloqui.

Per il primo voto il leader socialista ha bisogno della maggioranza assoluta, che appare lontana. Entro 48 ore, però, in una nuova votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice.

Il partito indipendentista catalano ha spianato la strada all’esecutivo PSOE-Podemos: i 13 deputati di Esquerra Republicana hanno deciso di astenersi in occasione del voto di fiducia, decisione che mette un punto alla crisi politica in Spagna dopo mesi di stallo nonostante due elezioni anticipate.

“Il patto con ERC minaccia la sovranità nazionale”, ha twittato il presidente del Partito PopolarePablo Casado Blanco a cui ha fatto eco Ciudadanos tramite la sua portavoce Ines Arrimadas che ha scritto: "Dopo il partito nazionale basco, l’accordo è una bomba contro l’ordine costituzionale perché riconosce che c’è un conflitto politico tra Spagna e Catalogna, apre la porta alla secessione e non menziona la Costituzione".