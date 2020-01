Celibato o preti sposati? Scontro fra Ratzinger e Bergoglio

Duro scontro sul celibato all'ombra del Vaticano. Il papa emerito Joseph Ratzinger esce allo scoperto e si rivolge a Papa Bergoglio chiedendo al Pontefice di non mettere in discussione il celibato ecclesiastico. Mai finora i due pontefici avevano avuto uno scontro dottrinale di questa portata. Quella del celibato, in atto fra i sacerdoti cattolici da circa 800 anni è una pratica, non un dogma rivelato e come tale, secondo la religione cattolica, può essere messo in discussione dal capo della chiesa, cioè il Papa. La discussione a poce ore dall'uscita in francese del nuovo testo di Ratzinger in cui il tedesco sottolinea come celibato e sacerdozio siano strettamente legati.

Il testo è sato scritto a 4 mani con un altro cardiale considerato ultra conservatore, Robert Sarah che si era già distinto in passato per dure posizioni nei confronti di gay e coppie divorziate. La presa di posizione di due personalità di questa importanza nella chiesa cattolica provocherà violente polemiche, ma dimostra anche un malessere serpeggiante nei confronti della leadership di Papa Francesco.