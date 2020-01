L'avvocato Abela diventa il premier maltese con una difficile eredità

Malta ha scelto il nuovo segretario politico del partito laburista che diventa automaticamente anche il nuovo premier dell'isola. L'avvocato 42enne Robert Abela sbaraglia il rivale Chris Fearne, vicepremier uscente, e sale sul podio più alto dell'isola dopo le tormentate dimissioni di Joseph Muscat, silurato dal caso Caruana Galizia.

Sotto il segno della continuità

Abela nuovo leader laburista non ha comunque dubbi e la sua prima dichiarazione ostenta una entusiasta continuità con la linea politica del partito: "Oggi non è stato Robert a vincere, né perde Chris. Oggi c'è un solo vincitore e questa è l'unità all'interno del Partito laburista di Malta. Io mi impegno a trasmettere questa unità a livello nazionale, non vedo l'ora di impegnarmi collegialmente per il bene del paese".

Muscat fuori scena con poco onore

Le dimissioni del predecessore Muscat sono avvenute in un clima di tensione che non si era mai visto a Malta in seguito allo spettacolare assassinio al tritolo della giornalista Daphne Caruana Galizia, poco amata dai poteri forti isolani. Più recentemente era planata anche la cupa ombra di possibili aggiustamenti fra i vertici politici e l'uomo d'affari Yorgen Fenech implicato nell'omicidio Caruana Galizia.

Un volto nuovo ancora da conoscere

Abela, attivista di lunga data del Partito laburista, è entrato in parlamento solo alle ultime elezioni legislative, quelle del 2017. Non dispone di una facile eredità da gestire ma intanto resterà in carica per soli due anni e mezzo, fino al settembre 2022.