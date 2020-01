Omicidio Galizia: Malta sceglie la continuità con il premier Abela

Non una vittoria per la famiglia di Galizia che da settimane chiede al premier di lasciare il posto a un esponente estraneo al precedente corso e libero da conflitti di interesse. L'amarezza nel tweet del figlio della giornalista uccisa, Paul Caruana Galizia: "Immaginate. Si fa passare l'inferno al Paese e poi si vota per la... "continuità"

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.