Continuano a avere il vento in poppa, almeno quello proveniente da Bruxelles, Macedonia del Nord e Albania che fanno l'anticamera in vista di un futuribile ingresso nell'Unione europea . La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita in Croazia, si è apertamente espressa a favore del via ai negoziati di adesione.

"Per Macedonia del Nord e Albania la porta è aperta e i negoziati di adesione devono iniziare. Abbiamo chiesto tanto a questi due Paesi e tanto hanno fatto per rispettare i criteri di adesione e non dovremmo cambiare le regole del gioco solo per loro".

Il via ai negoziati di adesione è stato bloccato bruscamente ancora una volta lo scorso autunno, su forte pressione francese. Con il via del semestre di presidenza di turno della Croazia, i due Paesi sperano in un'operazione di moral suasion per riportare d'attualità il dossier dell'allargamento europeo ai paesi dei Balcani.