Al-Shabab attaca base USA in Kenya

Miliziani del gruppo islamico somalo Al-Shabab hanno attaccato domenica una base militare in cui operano forze statunitensi e kenyote a Lamu nel sud-est del paese. Nota come Camp Simba a Manda Bay (non distante dall'isola di Lamu), è l'ultimo obiettivo di Al-Shabab in Kenya da quando Nairobi ha inviato truppe in Somalia nel 2011 per combattere il gruppo affiliato ad Al-Qaeda.

La dinamica dell'attacco

In una nota l'esercito kenyota ha dichiarato che "alle 5.30 del mattino c'è stato un tentativo di infrangere la sicurezza sull'aeroporto di Manda". La tentata intrusione è stata respinta con successo. 4 terroristi sono stati neutralizzati e la pista di atterraggio è rimasta intatta. C'è stato solo un incendio che ha distrutto alcuni serbatoi di carburante. Il portavoce dell'esercito del Kenya ha aggiunto che l'incendio è stato messo domato eseguendo le le procedure di sicurezza standard.

Il botta e risposta tra forze USA e Al-Shabab

Al-Shabab, di stanza in Somalia, è stata il bersaglio di un numero crescente di attacchi aerei statunitensi dal'inizio dell'amministrazione Trump. L'attacco arriva poco più di una settimana dopo che un camion bomba di Al-Shabab, fatto brillare nella capitale della Somalia, ha ucciso almeno 79 persone. Intanto gli attacchi aerei statunitensi hanno ucciso negli ultimi giorni sette combattenti di al-Shabab in risposta.