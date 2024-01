Attacco con droni in Giordania: morti almeno tre militari statunitensi

Di Euronews Agenzie: AP

Un attacco con droni in Giordania ha provocato la morte di almeno tre militari statunitensi e ferito molte persone. Lo ha fatto sapere il presidente Usa Joe Biden. Secondo le autorità di Washington l'attacco è stato portato avanti da gruppi miliziani sostenuti dall'Iran.

Si tratta delle prime vittime statunitensi in mesi di attacchi contro le forze americane in tutto il Medio Oriente da parte di milizie sostenute dall'Iran nel contesto della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con il rischio di una escalation in tutta la regione. L'attacco è avvenuto nel nord-est della Giordania, vicino al confine con la Siria. Le truppe statunitensi utilizzano da tempo la Giordania come punto di partenza. Circa tremila truppe americane sono di solito di stanza in Giordania.

Biden: "Chiederemo conto ai responsabili"

Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti "chiederanno conto a tutti i responsabili nei tempi e nei modi che sceglieremo". Non ci sono state reazioni immediate da parte della Giordania, un regno che confina con l'Iraq, Israele, il territorio palestinese della Cisgiordania, l'Arabia Saudita e la Siria.

Da quando è iniziata la guerra di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza, le truppe statunitensi in Iraq e Siria hanno subito attacchi con droni e missili alle loro basi. L'attacco alla Giordania è il primo che prende di mira le truppe Usa in Giordania durante la guerra.