I delegati dei Verdi austriaci dicono sì al governo con i Popolari

La coalizione austriaca viene seguita da vicino come un possibile modello per un futuro governo nella vicina Germania, anche qui, stando ai sondaggi i Verdi vedono aumentare i propri consensi a svantaggio degli attuali partner della coalizione guidata da Angele Merkel.

Le elezioni di settembre sono arrivate dopo la caduta del precedente esecutivo, guidato sempre da Sebastian Kurz, in seguito alla pubblicazione di un video che mostrava l'allora leader di estrema destra, Heinz-Christian Strache, in affari con un un presunto investitore russo.

Non sappiamo se l'Austria può salvare il clima a livello globale. Credo proprio di no, credo però che si possa insieme all'Unione europea se saremo pionieri e visionari. Ma dobbiamo crederci e fare la nostra parte.

Il leader dei Verdi, Werner Kogler, ha sostenuto l'entrata dei Verdi nel governo spiegando che settimane di negoziati hanno già fatto incassare un piano tasse per il 2021 volto alla tutela ambientale. Per Kogler entrare nel governo significa affrontare problemi come povertà e disagio dei bambini, trasparenza della governace oltre a tutela ambientale.

