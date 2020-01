Anche l'Italia ha la sua WEB TAX

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e poi rivisitata nel 2019 il Governo Conte-bis l'ha sfoderata e dovrebbe produrre un ingresso di 600 milioni di euro quest'anno. La legge copre una grave lacuna delle istituzioni europee secondo il professor Francesco Di Ciommo docente all'università Luiss di Roma. "Negli ultimi lustri, negli ultimi 20 anni la UE non ha pensato di accompagnare l'unione politica, sociale ed economica con l'unione fiscale; questo è il principale motivo di debolezza dell'Europa. In Europa ci sono alcuni stati che approfittando della mancanza dell'unione fiscale hanno consentito e consentono oggi alle imprese dei regimi fiscali di grande favore, penso all'Irlanda, penso all'Olanda, penso al Lussemburgo"

Un lungo iter per arrivare a tassare i colossi del web come Amazon e Google

Era rimasta un'incompiuta la web tax italiana ma dal 1 gennaio non si scappa: con aliquota fissa al 3% si applica alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici e rese nei confronti di imprese residenti nel territorio dello Stato e delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.