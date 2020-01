Washington manda rinforzi a Baghdad, accolti da sassaiola

In questo clima Washington ha annunciato l'arrivo imminente a Baghdad di 750 soldati, e il trasferimento di quelli già presenti in Kuwait, circa 500. Secondo fonti del Pentagono, alla fine nella regione potrebbero venire schierate in totale 4000 unità militari statunitensi.

