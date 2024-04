Iraq, attacco contro una base militare: un morto e otto feriti

Di Euronews

Colpita una base militare a ottanta chilometri da Baghdad. Almeno una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite. Israele non ha rivendicato l'attacco, ma le forze irachene hanno lanciato droni contro Eliat

Attacco nella notte tra venerdì e sabato contro la base militare Kalso, a circa cinquanta chilometri a sud di Baghdad, in Iraq. Secondo l'agenzia di stampa Shafaq, nell'assalto aereo una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite. Nella base operavano forze di sicurezza irachene e le milizie filo-iraniane.

Al momento non è chiaro chi abbia eseguito l'attacco. Non sono arrivate rivendicazioni da parte di Israele e il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha scritto su X che non ha eseguito nessuna operazione contro l'Iraq.

La Resistenza Islamica in Iraq ha però annunciato sabato mattina di aver lanciato droni contro "un obiettivo vitale" a Eliat, nel sud di Israele, al confine tra Egitto e Giordania. "L'attacco è la risposta alla violazione della sovranità irachena da parte del nemico sionista".