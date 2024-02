Hadi Mizban/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Crescono le tensioni tra Stati Uniti e Iran. In un raid con droni, gli Usa hanno ucciso un comandante filo-iraniano a Baghdad. A gennaio tre soldati americani sono morti in un attacco a una base statunitense in Giordania