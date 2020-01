Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalò è il nuovo presidente

A Embalò, un ex generale di brigata formatosi nelle accademie spagnole, toccherà ora guidare un paese che - tra omicidi politici, insurrezioni e colpi di stato - non ha ancora trovato una vera stabilità dopo l'indipendenza dal Portogallo, ottenuta più di 45 anni fa.

Il suo rivale Domingos Simoes Pereira , leader del Partito Africano per l'Indipendenza della Guinea , attualmente al governo, ha ottenuto il 46,45% : lo scorso 24 novembre, aveva vinto il primo turno con il 40 per cento dei voti, contro il 28 ottenuto dall'ormai neo-presidente.

L' ex premier - in carica dal 2016 al 2018 - che a queste elzioni correva come leader dell'opposizione con il partito Madem , ha raccolto il 53,55% dei voti.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.