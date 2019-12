Partita di calcio di beneficenza per la Guinea

Una partita di calcio di beneficenza con l'obiettivo di raccogliere fondi per garantire l'accesso alll'acqua potabile in Guinea è stata organizzata da Paul Pogba, calciatore francese di origini guineane, centrocampista del Manchester United, dai suoi due fratelli - entrambi calciatori - e dalla madre.

"Prima di essere calciatori - ha detto Pobga - siamo uomini, siamo esseri umani, siamo bambini. Con mia madre che è qui ed è guineana, come lo era mio padre, vogliamo aiutare il nostro paese, il paese dei nostri antenati, della notra famiglia".

L'amichevole si è svolta domenica pomeriggio allo stadio francese di Tours davanti a 10.000 spettatori. Pogba è sceso in campo, non per giocare, ma per fare il tifo alla sua Guinea.