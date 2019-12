Le "fabbriche di verdure" giapponesi, dove le stagioni non contano

Ci sono voluti anni per sviluppare questo sistema automatico, nel quale le stagioni non contano. E neanche le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Possiamo produrre in grandi quantità e in modo regolare, tutto l'anno, senza risentire quindi dei cambiamenti climatici. Questo significa quindi anche un maggior comfort per i lavoratori

Migliaia di piantine di lattuga coltivate da robot, senza l'uso di pesticidi o terra, ma solo con acqua e sotto luce artificiale; alle porte di grandi città giapponesi, per far fronte allo spopolamento delle campagne e alla mancanza di manodopera. E' il progetto dell'azienda Spread e qui siamo nella "fabbrica di verdure" di Kyoto, da dove ogni giorno escono 30.000 piante . A lavorarci sono solo 25 dipendenti.

