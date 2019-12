Francia, 26esimo giorno di sciopero: trasporti ancora nel caos

Trasporti pubblici francesi ancora in tilt, durante il 26esimo giorno dello sciopero per la controversa riforma delle pensioni del governo Macron. Alla vigilia di San Silvestro sono confermati un TGV su due e quattro treni regionali su dieci. La tregua per le feste di fine anno non è stata mantenuta e, in attesa di nuove trattative tra esecutivo e sindacati, i ferrovieri continuano a incrociare le braccia.