Dalla Libia, su cui c'è urgenza di una "soluzione politica" agli obiettivi dei prossimi tre anni. Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno a Villa Madama, durata quasi tre ore, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto il punto della situazione dopo l'approvazione della Legge di bilancio e annunciato i prossimi obiettivi del governo.

Sul dossier Libia "c'è un'incessante attività diplomatica, spesso invisibile" da parte dell’Italia, "un costante dialogo per indirizzare tutti verso la soluzione politica che deve passare dal cessate il fuoco", ha assicurato Conte ricordando di aver sentito, poche ore prima, sia Putin sia Erdogan. "Dobbiamo essere uniti - ha affermato - non possiamo consentire che attori anche molto più distanti dalla Libia (il riferimento è a Russia a Turchia, ndr), possano sullo scenario libico collocarsi, sedimentare un loro ruolo e rivendicare il primato per eventuali soluzioni; soluzioni che, peraltro, sono solo militari".

Conte ha tirato le somme dell'operato del governo e rilanciato fino al 2023: "Finora abbiamo corso i 100 metri e sono orgoglioso dei risultati, ma ci aspetta una maratona di tre anni a partire da gennaio. Non significa che andremo a passo lento, marceremo spediti, ma questo spazio temporale ci consentirà di programmare senza l'affanno di questi mesi le nostre iniziative di governo. Vogliamo un piano ambizioso riformatore per realizzare quelle misure che il paese attende da anni per migliorare la qualità della vita dei cittadini". All'ordine del giorno non ci saranno né la flat tax, né la rimodulazione delle aliquota Iva, quanto nuove misure antievasione per pagare tutti meno tasse.

Tra le novità annunciate, infine, c'è lo sdoppiamento del ministero dell'Istruzione dopo le dimissioni del ministro Fioramonti: "Occorre separare il comparto scuola dal comparto ricerca e università", in quanto regolati da "logiche diverse”. Alla Scuola andrà Lucia Azzolina, dirigente scolastica, sottosegretario 5 Stelle al ministero dell’Istruzione; all’Università e ricerca, Gaetano Manfredi, 55 anni, a capo della Crui (Conferenza dei rettori).