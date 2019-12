Si dimette Lorenzo Fioramonti

Con le dimissioni del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, il Natale ha portato un brutto regalo all'esecutivo Conte. L'esponente cinquestelle ha gettato la spugna dopo aver compreso che, degli oltre tre miliardi promessi a settembre agli elettori per migliorare il livello di scuole e università italiane, nel DPEF non ci sarebbe stata traccia.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.