Migranti illegali a Dover

Decine di sospetti migranti illegali sono stati fermati a Dover in Inghilterra. Le persone sarebbero state recuperate al largo delle coste del Kent. Si sarebbero tutti presentati come Iraniani, Iracheni e Afghani. Il controllo di una frontiera che Londra vuole meno porosa è solo uno dei tanti problemi che la Brexit, che si dovrebbe decidere al massimo entro fine gennaio, porterà con sé. Finora c'è stata una forte collaborazione da parte della Francia che controllava le sue coste. Adesso le cose potrebbero cambiare con l'uscita di Londra dal territorio europeo. Sono stati implementati i controlli ad esempio alla bocca del tunnel dell'Eurostar che passa sotto lo stretto della Manica e trasporta anche camion e container. Gli immigrati illegali hanno spesso cercato di salire a bordo dei convogli o dei vagoni, ma adesso la situazione di confusione legata all'uscita del Regno Unito dall'Europa, potrebbe essere foriera di tentativi indiscriminati da parte di persone che, con imbarcazioni anche di fortuna, potrebbero cercare di raggiungere l'Inghilterra dalla Francia.

