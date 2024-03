La giovane stava tentando di raggiungere il Regno Unito insieme alla famiglia attraversando la Manica ma l'imbarcazione, con a bordo 16 migranti, si è ribaltata a pochi chilometri a largo di Dunkerque. Salvi i genitori e i fratelli. Più di 30mila persone hanno attraversato il Canale nel 2023

Una bambina è morta dopo che l'imbarcazione su cui viaggiava si è capovolta lungo l'insidiosa rotta della Manica, utilizzata dai migranti per raggiungere la Gran Bretagna.

L'imbarcazione era troppo piccola per il numero di persone a bordo, salvi i genitori e i fratelli

La bambina, 7 anni, era una delle 16 persone che viaggiavano sulla barca ribaltatasi sul canale Aa, che conduce al Mare del Nord. A bordo c'erano anche i genitori e tre fratelli.

Un comunicato della prefettura responsabile per il nord della Francia ha dichiarato che l'imbarcazione si è rovesciata al largo della costa della città portuale di Dunkerque domenica mattina. Secondo le autorità la barca era troppo piccola per il numero di passeggeri presenti.

Il padre della bambina e la madre, incinta, sono stati salvati e portati in ospedale insieme ai tre fratelli, si legge nel comunicato. Anche un'altra coppia, due uomini e sei bambini piccoli sono stati tratti in salvo e portati in ospedale con ferite minori.

Nel 2023 circa 30mila persone hanno attraversato la manica

La bambina è almeno la settima persona a morire annegata nel Canale dall'inizio del 2024. Mercoledì scorso, tre persone sono morte durante un tentativo di attraversare la Manica dalla Francia.

In un comunicato, le autorità marittime che supervisionano le acque francesi nel canale hanno dichiarato che circa 180 persone sono state assistite mercoledì scorsoin quattro diverse operazioni di salvataggio, coordinate dalla parte francese.

Si stima che 30mila persone abbiano effettuato la traversata nel 2023, secondo i dati del governo britannico resi noti all'inizio del 2024.