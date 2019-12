"Palermo è pronta ad accogliere i migranti salvati venerdì in mare dalla nave tedesca". Il sindaco Leoluca Orlando - che ha definito quello che si sta consumando nel Mediterraneo un " genocidio " - ha chiesto all’Italia e all’Unione europea di aiutare i libici in fuga dalla guerra civile.

“Siamo sollevati che alla Alan Kurdi sia stato permesso di attraccare a Pozzallo. Uno sbarco veloce non deve essere l'eccezione, ma la normalità . Conte deve revocare le sanzioni alle Ong e l'Europa deve sostenere l'Italia”, così in un tweet Julian Pahlke di Sea Eye.

