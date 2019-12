La settima legislatura del Kosovo e il ruolo di Kurti

È ai blocchi di partenza la settima legislatura per la Repubblica del Kosovo. Il nuovo parlamento di Priština sta per affrontare la sessione inaugurale con la nomina di un nuovo capo del governo che senza grandi sorprese dovrebbe essere Albin Kurti, il cui Movimento per l'autodeterminazione ha vinto le consultazioni elettorali di ottobre. Il suo partito ha preso 29 dei 120 seggi dell'emiciclo, in leggero vantaggio rispetto alla Lega Democratica del Kosovo (LDK) che ne ha 28.

Sotto l'impulso dell'Unione europea

Entrambe le formazioni sono state sollecitate dall'Unione europea e dagli Stati Uniti a formare rapidamente il prossimo governo ed hanno già concordato la spartizione dei ministeri. L'ex presidente del parlamento Kadri Veseli, leader del PDK, si era detto fiducioso sull'avvio della nuova legislatura con una rinnovata stagione politica per il paese. "Il Partito Democratico (PDK) - ha detto - sarà all'opposizione, speriamo presto di avere nuove istituzioni".

Le dinamiche parlamentari

Il presidente del Kosovo viene eletto dal parlamento in seguito ad un accordo fra i partiti politici. Le maggiori formazioni si accorderanno affinché si possano affrontare le questioni urgenti per il paese, non ultima l'approvazione del bilancio per il prossimo anno e la ripresa dei negoziati con la Serbia grazie alla mediazione dell'Unione europea.

Chi è Albin Kurti

Uomo politico kosovaro (nato a Priština nel 1975) Kurti è laureato in Informatica ed è stato leader della protesta studentesca per l'indipendenza, membro del movimento per i diritti umani Action for Kosovo Network e strenuo oppositore del regime di S. Milošević; nel 2005 ha fondato il partito nazionalista di sinistra Vetëvendosje, di cui è segretario generale. Sostenitore dell’autodeterminazione del Kosovo e fautore dell'unione di questo Stato con l'Albania, alle elezioni politiche anticipate svoltesi nell'ottobre 2019 il suo partito si è affermato con il 26% delle preferenze sull'Alleanza per il futuro del Kosovo del premier uscente R. Haradinaj e sul Partito democratico del Kosovo. Kurti sembra aver ottenuto la maggioranza grazie al supporto di rappresentanti delle minoranze etniche e cioè delle comunità turca, bosniaca, rom ed egiziana.

La presenza italiana in Kosovo

A Natale, l'ambasciatore Francesco Maria Talò, rappresentante permanente italiano presso il Consiglio Atlantico, ha visitato la missione Nato in Kosovo (Kfor). Il diplomatico e' stato ricevuto dal generale italiano Michele Risi, comandante di Kfor, che lo ha aggiornato sulla situazione nei Balcani Occidentali, dal punto di vista della sicurezza oltre che di quello politico, sociale ed economico. Kfor, la missione della NATO in Kosovo, conta oggi 3400 militari di 28 nazioni ed è comandata per il settimo anno consecutivo da un generale italiano. L'Italia e' il secondo contributore dopo gli Stati Uniti, e detiene anche la guida del comando regionale ovest. I compiti della missione, iniziata nel 1999 alla fine della guerra con le forze serbe su mandato delle Nazioni Unite, consistono nel garantire un ambiente sicuro e consentire la libertà di movimento a tutti i cittadini del Kosovo, sostenendo al tempo stesso il dialogo tra Belgrado e Priština, promosso dall'Unione Europea quale unica soluzione politica durevole.