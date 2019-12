Roma, Pechino, Gaza, Istanbul: il Natale dei cristiani nel mondo

Migliaia, come ogni anno, i pellegrini cristiani che si sono recati a Betlemme per celebrare la vigilia nella città dove si ritiene che Gesù sia nato. L'arcivescovo Pierbattista Pizzaballa qui ha celebrato messa; invasi di pellegrini i luoghi della Natività.

È Natale, i cattolici celebrano la nascita di Gesù in tutto il mondo: ad ogni latitudine le sue tradizioni ma tutti, in primis, guardano a Roma e ascoltano il messaggio del pontefice.

