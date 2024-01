Al via le celebrazioni del Natale ortodosso: perché cade il 7 gennaio

Di Euronews

Il Natale non si celebra dappertutto il 25 dicembre. In alcuni Paesi i credenti della tradizione ortossa festeggiano il 7 gennaio. In Cisgiordania e in Iraq celebrate le prime messe

In molte parti del mondo sono attese le celebrazioni del Natale ortodosso. In Cisgiordania e Iraq sono già state celebrate alcune messe, ricordando le vittime delle guerra tra Hamas e Israele. In Russia e Serbia il Natale cade il 7 gennaio e non il 25 dicembre come per i cattolici e i protestanti.

Celebrazioni del Natale in Cisgiordania e Iraq

Il Patriarca greco-ortodosso Theophilos III è arrivato sabato in Piazza della Mangiatoia a Betlemme, in Cisgiordania, nell'ambito delle celebrazioni del Natale ortodosso. Il Patriarca ha detto di aver pregato affinché "Dio ci perdoni e ci dia pace e giustizia" alla luce del conflitto a Gaza.

In Iraq, decine di cristiani armeni ortodossi hanno partecipato alle celebrazioni natalizie presso la Chiesa armena di Baghdad. Molti cristiani iracheni hanno cancellato le celebrazioni di Natale e Capodanno in solidarietà con i palestinesi di Gaza e il Paese è in lutto per le vittime dell'incendio di un matrimonio mortale che ha ucciso più di 100 persone nell'area prevalentemente cristiana di Hamdaniya, nel nord dell'Iraq.

Perché il Natale ortodosso si celebra 13 giorni dopo il 25 dicembre

Con la festa dell'Epifania, gran parte del mondo termina il periodo delle festività, tuttavia alcune tradizioni ortodosse orientali celebrano il Natale in ritardo rispetto agli altri. Le chiese ortodosse orientali, tra cui quelle di tradizione russa e serba, seguono l'antico calendario giuliano, che ha un ritardo di 13 giorni rispetto al calendario gregoriano utilizzato dalle chiese cattoliche e protestanti, nonché da gran parte del mondo secolare per l'uso quotidiano. Altre chiese ortodosse, comprese quelle della tradizione greca e ora anche alcune chiese ucraine**, celebrano il Natale nella stessa data delle chiese occidentali.**

Tutti gli ortodossi orientali concordano sul fatto che il 25 dicembre è la data del Natale, o la festa della Natività, come la chiamano loro. La questione è se il 25 dicembre cade il 25 dicembre o il 7 gennaio. Questo richiede un po' di analisi.

La differenza tra calendario Giuliano e Gregoriano

La Chiesa antica stabiliva le proprie festività religiose in base al calendario giuliano, ma dopo più di un millennio questo calendario era diventato sempre più disallineato rispetto all'anno solare. Nel XVI secolo Papa Gregorio XIII approvò un calendario rivisto e più accurato dal punto di vista astronomico che prende il suo nome. Egli spostò bruscamente il calendario in avanti di diversi giorni per recuperare il tempo perduto (letteralmente) e aggiunse un calcolo più accurato degli anni bisestili. Le chiese protestanti seguirono infine l'esempio cattolico nell'adozione del calendario, così come i governi secolari.

Tutti gli ortodossi orientali hanno mantenuto il vecchio calendario fino al 1923, quando una riunione inter-ortodossa ha adottato un calendario giuliano rivisto che rispecchia essenzialmente il calendario gregoriano. La maggior parte, ma non tutte, le chiese della tradizione greco-ortodossa lo hanno adottato, così come quelle della tradizione rumena, bulgara e altre. La Chiesa ortodossa russa, la più grande comunione dell'ortodossia orientale, è rimasta fedele al vecchio calendario, osservando il Natale il 7 gennaio nel nuovo calendario, così come i serbi, i georgiani e alcuni altri ortodossi.

Perché l'Ucraina ha anticipato il Natale

In Ucraina, che tradizionalmente celebra il Natale il 7 gennaio, la questione ha assunto dimensioni politiche in tempi di guerra e scisma. Il governo ucraino ha dichiarato il 25 dicembre come Nataleper affermare l'identità nazionale e l'indipendenza culturale dalla Russia e dalle sue associazioni con la data successiva. La nuova Chiesa ortodossa ucraina, che ha ricevuto il riconoscimento dal Patriarca ecumenico di Costantinopoli nel 2019, ha celebrato il Natale il 25 dicembre. La Chiesa ortodossa ucraina, che rivendica l'indipendenza ma ha legami storici con Mosca e rischia un divieto effettivo nella legislazione in corso, celebra il Natale il 7 gennaio.