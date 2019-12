Sarajevo: nuova meta per la settimana bianca low cost

A soli 20 minuti di auto da Sarajevo si trova la prima stazione sciistica. Secondo gli investitori la città può diventare una meta per le settimane bianche a prezzi moderati e quindi stanno investendo nella costruzione di nuovi hotel. Vorrebbero far tornare la città allo spendore del 1984 quando ha ospitato i giochi olimpici invernali, prima che la guerra dei Balcani devastasse tutto.

