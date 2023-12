La capitale bosniaca registra il più alto livello di aria inquinata al mondo. Le autorità hanno invitato i cittadini a restare a casa. Roma e Milano sono nella Top 30 delle città con aria non salubre

Sarajevo è le città più inquinata al mondo. Lo dimostrano gli ultimi rilevamenti sulle particelle nocive presenti nell'atmosfera, che mercoledì 20 dicembre hanno raggiunto il livello di 360, secondo i dati del sito specializzato IQAir. Con la capitale bosniaca, le altre città con l'indice di inquinamento dell'aria (AQI) molto preoccupante e superiore a 300 sono New Delhi in India e Lahore in Pakistan. Tutte e tre si collocano nella categoria "Pericolosa". Seguono Accra in Ghana, Dacca in Bangladesh e Karachi in Pakistan con un livello oltre i 200, categoria "Molto insalubre". I livelli di inquinamento ritenuti sopportabili sono sotto l'indice 100.

A Sarajevo allerta smog

Sarajevo, osservata dalle colline circostanti, nei giorni scorsi appariva completamente coperta da una spessa coltre di smog e nebbia, con numerosi edifici appena percettibili. Le autorità hanno lanciato appelli a non restare a lungo all'aperto e a usare le mascherine.

Le città europee più inquinate: Roma e Milano le peggiori

Roma e Milano sono le altre città europee con livelli di qualità dell'aria più preoccupanti. Si piazzano rispettivamente ventunesima e ventitresima nella classifica mondiale. Nella Capitale si registra un indice AQI pari a 134, a Milano l'indice raggiunge quota 127, per entrambe la categoria è "Non salutare per soggetti particolarmente sensibili". Più in basso nella classifica, con un incide inferiore a 100 e categoria 'Moderata', si trovano Belgrado in Serbia (AQI 83), Zagabria in Croazia (AQI 75) e Pristina in Kosovo ( AQI 72).

Mappa delle città più inquinate di IQAir IQAir

I Paesi con città più inquinate

Sono India e Cina i Paesi con il maggior numero di città con livelli delle qualità dell'aria preoccupati. Entrambi registrano tre città nella top 20: Nuova Deli è in testa alle indiane, con un indice AQI pari a 340, seguita da Kolkata (AQI 196) e Mumbai (AQI 164). Shenyang (AQI 152) è la città del Dragone con il livello più alto, poi Chongqing (AQI 151) e Chengdu (144).