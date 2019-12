Lavoratori cercasi: la Germania ha bisogno di manodopera qualificata

Lavoratori cercasi. Ingegneri e matematici, informatici ed esperti di cybersicurezza, metalmeccanici e cuochi: tutte figure professionali che in Germania scarseggiano. Motivo per cui non resta che reclutarle all'estero.

Di questo si è parlato nel vertice di governo di lunedì. La nuova legge sull'immigrazione che entrerà in vigore il primo marzo punta ad agevolare il trasferimento in Germania dei lavoratori specializzati extracomunitari. Formare la manodopera tedesca, ha sottolineato la Cancelliera Angela Merkel, non è più sufficiente.

"Abbiamo una carenza di figure qualificate, vogliamo attirarle nel nostro paese - ha detto Merkel -. Per farlo bisogna rendere più snello il procedimento burocratico, far capire chiaramente che la Germania è interessata ad avere questo tipo di lavoratori. È necessario trovare un numero sufficiente di lavoratori qualificati, altrimenti le aziende dovranno delocalizzare e ovviamente non lo vogliamo".

La Germania guarda soprattutto a paesi come India, Vietnam e Brasile. Per attirare i lavoratori promette procedure di rilascio dei visti semplificate e meno burocrazia. Nel paese l'invecchiamento della popolazione causerà un'erosione della forza lavoro dell'8% entro il 2030.