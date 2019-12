I britannici al voto, con i loro animali da compagnia

Ecco la Gran Bretagna alle urne: 46 milioni di aventi diritto si recano a esprimere la loro preferenza nella giornata della grande sfida fra il partito conservatore di Boris Johnson, il Labour di Jeremy Corbyn e le altre formazioni minori, in corsa per alcuni collegi, ma non per il controllo di Downing Street, la cabina di regia del governo britannico.

Tutti in fila

Le classiche ordinatissime code si sono formate qua e là fuori dei 650 seggi in tutto il paese. Nel 2017 aveva votato il 68,8% degli iscritti, in aumento per la quarta tornata di fila alle elezioni politiche britanniche rispetto al 2015. I dati ufficiali sull'affluenza questa volta si sapranno a urne chiuse quando verranno diffusi anche i primi exit poll, dopo le 22 (le 23 in Italia).

Una compostezza un po' seccata

La compostezza British non esclude una sincera diffidenza popolare davanti alla categoria dei politici che sono percepiti come una élite distante dalle masse popolari e dai reali problemi del paese. Intanto impazzano già le foto e il video del premier Boris Johnson che vota accompagnato dal suo Dilyn (un Jack Russel) ma non sono le uniche ad essere diventate virali sui social.

hashtag #dogsatpollingstations

Su Twitter, infatti, spopola l'hashtag #dogsatpollingstations con il quale gli elettori britannici stanno pubblicando le foto dei loro animali domestici ai seggi. Cani di ogni razza e dimensioni, qualcuno col cappellino di Babbo Natale (l'ultima volta che si è votato a dicembre risale a 100 anni fa), che aspettano disciplinati i loro padroni. Nel Kent qualcuno ha deciso di fare le cose in grande presentandosi al seggio a cavallo. E non poteva che capitare in Gran Bretagna. Tra i vip che hanno deciso di portare il proprio animale domestico a votare oltre al premier, c'è il sindaco di Londra Sadiq Khan che ha pubblicato su Twitter un video assieme alla sua labrador bianca, Luna.